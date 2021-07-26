МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Следить за своим авто нужно не из-за привязки к ОСАГО, а ради безопасности всех участников дорожного движения. Идея отменить талоны ТО и необходимость наличия диагностической карты для получения полиса продиктована тем, что в 80% случаев техосмотр просто покупается без какой-либо диагностики. Однако карта все равно понадобится – без нее водителю грозит штраф, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

По его словам, водители не враги сами себе, чтобы выезжать на дорогу с серьезными неисправностями – если ДТП случится по вине неустраненных технических неполадок автомобиля, то регресс по страховке будет вынужден оплачивать именно водитель.

"Поэтому вполне очевидно, что приобретатели страховок следят за своим авто, следовательно, и смысла в привязке ОСАГО к диагностическим картам как такового нет. Однако это не значит, что карты не нужны вообще – с 1 марта 2021 года вступит в силу штраф в две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты на автомобиль при фиксации камерой нарушения ПДД", — указывает эксперт.

Возьмутся всерьез. Что будет с техосмотром без связки с ОСАГО предлагаемых Советом Федерации изменений, которые включают в себя штраф за отсутствие диагностической карты по статье 12.3 КоАП и перенос отмены ТО с марта 2022 года на октябрь текущего года, то, по мнению Уткина, маловероятно, что эти предложения будут одобрены.

"Во-первых, дополнительные взыскания могут просто дублировать друг друга, что по определению не будет позитивным фактором, во-вторых, станций ТО слишком мало для того, чтобы полностью закончить переходный процесс к началу четвертого квартала этого года", — заключил Уткин.