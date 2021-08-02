МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российское правительство отказалось от идеи возобновления с августа программы льготного автокредитования. Как рассказал в беседе с РБК глава Минпромторга Денис Мантуров, на эту программу уже были выделены из бюджета 5 миллиардов рублей. Эксперты прогнозируют продолжение роста цен на все

"Вы сами видите, что сейчас происходит с автомобильным рынком. По результатам первого полугодия [2021 года] рост составил 37,5% по продажам. И такая же картина по производству", — пояснил он позицию кабмина.

По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе-июне текущего года продажи новых автомобилей в России выросли на 36,9% и составили 870,75 тысячи машин. Если сравнивать с докризисным 2019 годом, рост составил 5,1%.

По прогнозам АЕБ, рост продаж по итогам всего 2021 года может составить 9,8%, 1,756 миллиона автомобилей.

"Мы понимаем, что меры поддержки должны оказываться, когда рынок либо стагнирует, либо он требует дополнительного стимулирования", — отметил министр.

Мантуров пояснил, что более целесообразно направлять высвобождаемые средства в размере 5 миллиардов рублей на мероприятия и отрасли, где поддержка со стороны государства "более необходима и востребована".