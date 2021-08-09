МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik, как снизить затраты на топливо. Россиян предупредили о новом мошенничестве на рынке подержанных авто

Рост спроса на углеводороды на мировом рынке приводит к увеличению цен на дизель и бензин, отметил специалист. Поэтому автовладельцам стоит сменить вид топлива, рассуждает Шапарин.

Водители могут сэкономить, если они откажутся от бензина в пользу дешевых метана или пропана. Установка газового оборудования быстро окупается, заверил автоэксперт.

Изменение стиля вождения также поможет сократить расходы. "Если вы решили остаться на бензине, я рекомендую изменить манеру вождения. Резкие старты и торможения приводят к серьезному увеличению расхода топлива. Также на трассе надо выдерживать оптимальный скоростной режим – не больше 120 километров в час (при разрешенных 130 – ред.), поскольку дальше начинает резко увеличиваться расход топлива", – прокомментировал вице-президент автомобильного союза.

Превышение скорости увеличивает расход топлива, напомнил специалист.

"Я много раз замечал, что когда ты едешь (со скоростью) 120, а мимо тебя пролетает человек со скоростью 160, то ты в итоге его обгонишь, поскольку он всегда остановится на заправке. Гнать – это неэффективно и с точки зрения топливной эффективности, и с точки зрения времени", – подытожил Шапарин.

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