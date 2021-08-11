МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение Белоруссии о продлении до 31 декабря 2023 года действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили, сообщил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян газете "Ведомости". ФТС отчиталась о росте экспорта и импорта автомобилей

Предложение передано остальным государствам Евразийского экономического союза. Пошлина была обнулена в мае прошлого года, с учетом отсутствия производства в ЕАЭС электромобилей и скачка курсов национальных валют, чтобы простимулировать формирование зарядной инфраструктуры. На данный момент пошлина действует до конца 2021 года.

Как отмечает издание, единственным активным проектом развития электротранспорта в России остается московский электробус. К концу 2021 года планируется, что в столице будет 600 электробусов "Камаз", более 200 уже поставила группа ГАЗ, однако с легковыми электромобилями ситуация обстоит сложнее.

Также Минэкономразвития и Минпромторг сейчас разрабатывают концепцию производства и использования электротранспорта в России до 2030 года. Согласно проекту концепции, который есть в распоряжении у издания, предполагается к 2024 году выпустить не менее 25 тысяч электротранспортных средств и не менее 9,4 тысячи зарядных станций. К 2030 году предполагается выпускать уже примерно 250 тысяч электромобилей в год (10% от общего объема производства в стране), зарядных станций должно быть не менее 72 тысяч.

"Считаем, что обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на автомобили с электродвигателем не способствует инвестициям в производство транспортных средств с низким углеродным следом, а также компонентов для них", — заявил представитель Минпромторга РФ газете.

По словам председателя ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева, ассоциация поддерживает предложение белорусской стороны. "Развитие рынка — первый этап развития электромобильности в любой стране. Чтобы люди попробовали и смогли понять, что такое электромобиль, нужно сначала продлить нулевую пошлину. Если сейчас вернуть пошлину, рынок прекратит расти", — добавил он.