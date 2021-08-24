МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в июле по сравнению с июнем снизилось на 4,7% и составило 82,1 тысячи, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к зиме

"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2021 года было выдано 82,1 тысячи автокредитов, что на 4,7% меньше показателей предыдущего месяца… По сравнению с пиковыми значениями апреля падение составило 23,9%", — говорится в сообщении.

За семь месяцев 2021 года было выдано 598,8 тысячи автокредитов, что на 26,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года (472,6 тысячи).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле этого года было выдано в Москве (6,5 тысячи единиц), Московской области (5,2 тысячи), Санкт-Петербурге (4,7 тысячи), Краснодарском крае (3,8 тысячи) и Республике Татарстан (3,6 тысячи). Автоэксперт объяснил, сколько топлива нужно заливать в бензобак

Сокращение выдачи автокредитов в июле наблюдалось в большинстве регионов РФ. При этом самую глубокую отрицательную динамику продемонстрировали Тульская (-12,7%), Самарская (-10,6%), Тюменская области (-10,6%) и Башкирия (-10,6%). Положительная динамика зафиксирована только в пяти субъектах, из которых максимальный результат (7,6%) показала Ленинградская область.

"После рекордного апреля отмечается сокращение выдачи автокредитов. Эффект снижения ставок и ажиотажного спроса на фоне инфляционных ожиданий постепенно сходит на нет. При этом даже на фоне сокращения выдач банки не имеют аппетита к риску, одобряя заявки заемщикам с высоким значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Поэтому для желающих приобрести автомобиль в кредит крайне важно еще до подачи заявки узнать свой ПКР, чтобы принять наиболее выгодное для себя решение", — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.