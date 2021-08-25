МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Нарушения правил при переводе автомобилей на газ приводят к чрезвычайным ситуациям, рассказали эксперты в интервью "Известиям". Эксперт назвал самые востребованные IT-специальности через 6 лет

В России было предотвращено и выявлено более пяти тысяч попыток установки на автомобили газобаллонного оборудования (ГБО) с нарушениями за шесть месяцев 2021 года, пишет издание, ссылаясь на данные Росаккредитации.

Нарушения при переводе авто на газ приводят к гибели людей и несчастным случаям, сообщил изданию исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов.

"Переведенный на ГБО с нарушениями автомобиль не взорвется в процессе езды — по печальной статистике соседних стран (Армения, Узбекистан) почти 100% взрывов случаются на заправке, когда давление внутри баллона растет, а не снижается, " — добавил Данилов.

"Доля контрафактного ГБО в России может достигать 40%, что влияет на безопасность его использования", — заметил представитель ряда европейских производителей ГБО Сергей Сбирунов.

Специалист объяснил, к каким негативным последствиям может привести установка некачественного оборудования. Он рассказал, что производители контрафакта "уменьшают диаметр и сечение проводов, что может привести к замыканию проводки и возгоранию автомобиля, а также модифицируют программное обеспечение, исключая важные функции безопасности в программе".

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