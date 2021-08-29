МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Может показаться, что автоматическая коробка передач "выиграла" у механики — количество автомобилей с автоматом выросло во много раз, этому способствовало и то, что сомнения в целесообразности автомата на внедорожниках отпали. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный журналист Михаил Горбачев.

По его словам, с автоматом внедорожники прекрасно преодолевают любые препятствия, и водителю с ним очень комфортно, но до того момента, когда начинается пробуксовка колес. Автоматы этого очень не любят, вариаторы перегреваются, и это существенный минус.

"Что касается динамики разгона машины с автоматом, с многоступенчатой коробкой передач, то разгоняются они даже быстрее, чем такие же машины с механической коробкой в руках виртуозных водителей", — отмечает эксперт.

Водителям объяснили, как по незнанию "не угробить" коробку-автомат любому водителю необходимо учиться вождению именно на механике.

По мнению Горбачева, механическая коробка полностью оправдана в малобюджетных автомобилях. При всем удобстве езды с автоматом, особенно в пробках, механика надежнее и дешевле.

"Автомат — более комфортный, но возможная поломка может стать очень сложным и дорогостоящим мероприятием", — подытожил эксперт.