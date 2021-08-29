МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Может показаться, что автоматическая коробка передач "выиграла" у механики — количество автомобилей с автоматом выросло во много раз, этому способствовало и то, что сомнения в целесообразности автомата на внедорожниках отпали. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный журналист Михаил Горбачев.

По его словам, с автоматом внедорожники прекрасно преодолевают любые препятствия, и водителю с ним очень комфортно, но до того момента, когда начинается пробуксовка колес. Автоматы этого очень не любят, вариаторы перегреваются, и это существенный минус.

"Что касается динамики разгона машины с автоматом, с многоступенчатой коробкой передач, то разгоняются они даже быстрее, чем такие же машины с механической коробкой в руках виртуозных водителей", — отмечает эксперт.

Московский международный автомобильный салон

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Тем не менее, именно механическая коробка дарит "незабываемые ощущения при вождении автомобиля, чувство автомобиля". При этом, для начинающих спортсменов механическая коробка однозначно лучший вариант. Кроме того, любому водителю необходимо учиться вождению именно на механике.

По мнению Горбачева, механическая коробка полностью оправдана в малобюджетных автомобилях. При всем удобстве езды с автоматом, особенно в пробках, механика надежнее и дешевле.

"Автомат — более комфортный, но возможная поломка может стать очень сложным и дорогостоящим мероприятием", — подытожил эксперт.