МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Сам по себе собранный из комплектующих автомобиль является одной дорогой и ненадежной "деталью", которая часто ломается. И владелец такого авто должен быть морально готов к тому, что тратить деньги придется. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

По его словам, одним из самых дорогих элементов автомобиля является двигатель.

"Исходя из современной концепции, часто многие крупные узлы мотора не подлежат ремонту и просто меняются. Это может касаться, например, блока цилиндров или головки блока цилиндров. Причем затраты на официальный ремонт могут быть сравнимы со стоимостью подержанного автомобиля. Даже просто капитальный ремонт мотора может обойтись в сумму порядка 200 тысяч рублей. Многое, конечно, зависит от конкретной модели, но, тем не менее, сумма значительная", — отмечает специалист.

Если не тратиться на ремонт, то неисправный мотор резко увеличивает расходы на мобильность: растут затраты на топливо, приходится доливать масло.

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Вторым по стоимости и проблемности узлом эксперт называет коробку передач.

"Причем, если речь идет о механике, то очень часто именно водитель из-за некорректного взаимодействия с этим узлом сокращает его ресурс. Перестают включаться передачи, на ходу под нагрузкой передача может самопроизвольно выключиться — и это уже опасно, поскольку увеличивает риск ДТП", — подчеркивает автоэксперт.

Классические автоматы также требуют внимания. Например, в городах нагрузка на автомат очень большая, и необходимо хотя бы раз в 40 тысяч км пробега менять в них масло. В противном случае ремонт "неизбежен и очень дорог". Ценник в зависимости от сложности начинается с 20 тысяч рублей.

Вариатор как разновидность АКПП также требует бережного отношения, поскольку не любит больших накруток на пониженных передаточных соотношениях — в нем тоже необходимо вовремя менять масло и ни в коем случае не экономить на его качестве.

"Следом идет подвеска, которой приходится взаимодействовать с нашими дорогами и цена на замену, например, ступичных подшипников может неприятно удивить. Поэтому даже на внедорожнике не стоит "мчать без разбора" — лучше практиковать разумный стиль вождения", — поясняет Васильев.

Все современные автомобили имеют каталитический нейтрализатор выхлопных газов. И при использовании некачественного топлива и даже масла он может плавно выходить из строя, создавая проблемы с эффективной работой двигателя. А его замена может обойтись в сумму от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

"Так, что, как показывает практика, своевременное и качественное обслуживание автомобиля и использование качественных технических жидкостей и топлива в долгосрочной перспективе является выигрышной стратегией", — резюмирует Васильев.