ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Росстат отметил снижение цен на ряд важных продуктов

В описании к автомобилю на стенде Aurus указано, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 600 километров, отсутствуют выбросы СО2.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.