Российский автомобиль премиум-класса Aurus на водородном топливе представили на ВЭФ
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Российский автомобиль премиум-класса Aurus, работающий на водородном топливе, представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
В описании к автомобилю на стенде Aurus указано, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 600 километров, отсутствуют выбросы СО2.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/auto/20210902/834581070.html
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