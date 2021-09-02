ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сен — ПРАЙМ. Volvo Group Россия вошла в состав участников проекта по созданию водородного парка на Сахалине, сообщает Корпорация развития Сахалинской области. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"В рамках Восточного экономического форума генеральный директор Volvo Group Россия Сергей Яворский поставил подпись под пятилетним соглашением о сотрудничестве по вопросам развития водородных технологий и участия компании в создании водородного парка на территории Сахалинской области", — заявили в компании, уточнив, что в проект также вовлечены Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, "Русатом Оверсиз" и Корпорация развития Сахалинской области.

В рамках заключенного соглашения участники проекта рассматривают возможность организации развития транспорта на водородных топливных элементах и сопутствующей топливно-заправочной инфраструктуры в Сахалинской области.

"Мы занимаемся формированием новой инвестиционной площадки — водородного парка. Он станет одним из ключевых объектов кластера по производству и использованию нового вида топлива, безопасного для окружающей среды", — приводит пресс-служба слова гендиректора Корпорации развития Сахалинской области Андрея Медведева.

По словам гендиректора Volvo Group Россия Сергея Яворского, которые приводит пресс-служба, для корпорации вхождение в проект полностью укладывается в стратегию компании по развитию электрогрузового транспорта на топливных элементах для магистрального сегмента.

"Мы уже занимаем лидирующие позиции в области электрогрузовиков, но нам также необходимо дополнить их решениями для дальнемагистральных перевозок и для эксплуатации техники в тяжелых условиях, где понадобятся топливные элементы", — цитирует Яворского пресс-служба.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.