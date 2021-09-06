САМАРА, 6 сен — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" после нормализации ситуации с поставками электроники планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен, сообщила пресс-служба правительства региона. В России резко сократились продажи новых легковых автомобилей и LCV

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник обсудил с руководством АО "АвтоВАЗ" и ООО "Роберт Бош Самара" вопросы поставки комплектующих на завод.

"После нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании "Роберт Бош Самара" завод планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен", — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам вице-президента по персоналу и социальной политике "АвтоВАЗа" Дмитрия Михайленко, которого цитирует пресс-служба, для минимизации простоя работников увеличен объем производства запасных частей, также организовано дополнительное обучение персонала, продолжают работать сотрудники, выпускающие комплектующие для производства в Ижевске и на заводе Renault в Москве.

"Сегодня до 15 тысяч работников в зависимости от режима работы сборочных линий находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы. Для поддержки работников мы перенесли корпоративный отпуск, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25-27 августа с полной выплатой отпускных за эти дни. 24 августа была выплачена премия по итогам работы за первое полугодие в размере восьми тысяч рублей. Кроме того, работники, сделавшие прививку от коронавируса, получают по три тысячи рублей", — цитирует Михайленко пресс-служба. Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах в 2022 году

Из-за проблем с поставками автоэлектроники "АвтоВАЗ" приостанавливал производство за это лето восемь раз. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключал периодических сбоев поставок электронных автокомпонентов и в 2022 году.

"АвтоВАЗ" изготавливает автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.