МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Из-за возникшего кризиса на рынке полупроводников и сбоя с поставками электронных компонентов на автомобильном рынке сформировался острый дефицит готовых машин. Аналитики рассказали, сколько в среднем стоит рекламный пост в Instagram

Как пишет "Российская газета", самую популярную в стране модель — Lada Granta — в наличии не найти, из-за этого покупателям приходится рассматривать другие варианты.

Напомним, что российский авторынок в июле текущего года вновь ушел "в минус", а по итогам прошлого месяца продолжил "сбавлять обороты", показав наибольшее падение с начала 2021 года.

Как сообщала Ассоциация европейского бизнеса, в августе россияне купили 114,1 тысячи автомобилей, это на 17% меньше результата аналогичного периода 2020 года. Причина — дефицит машин у дилеров, который к концу лета обострился из-за традиционных каникул на автозаводах.

Между тем, бурный рост продаж в предыдущие месяцы по-прежнему дает о себе знать: за январь-август в нашей стране реализовано 1 млн 067 тыс. новых машин — на 21% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Как рассказал изданию гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, конец августа, начало сентября — традиционно низкий сезон для авторитейла. Граждане заняты подготовкой детей к школе и закрытием дачного сезона, а кто-то еще "догуливает" отпуска в бархатный сезон. При этом спрос на рынке по-прежнему ограничен доступностью автомобилей: в случае отсутствия дефицита у дилеров продажи могли бы быть на порядок выше.

Как отметил директор "Прагматика Lada" в Санкт-Петербурге Игорь Бадер, рост цен на новые машины замедлился в связи с почти полным отсутствием самых ликвидных и популярных комплектаций, за счет которых дилеры получали максимальный доход.

Очень серьезная проблема с нехваткой комплектующих коснулась большинства автопроизводителей, которые бросили все ресурсы на ее решение. Однако уже сейчас можно говорить о том, что до конца года дефицит не спадет.

Что касается автовладельцев, то в ситуации дефицита новых машин они изменили свои вкусы. Пока LADA Granta остается недоступной, LADA Vesta наращивает продажи.

В августе россияне купили 6 882 автомобиля LADA Vesta.

На втором месте — корейский автомобиль KIA Rio — 6 195 единиц.

На третьем — корейский Hyundai Creta с показателем в 5 502 штук.

Российский же автомобиль LADA Granta за август был продан в объеме 5 007 единиц.

Как рассказал изданию Денис Мигаль, гендиректор сети автосалонов Fresh Auto, если в скором времени АвтоВАЗ не разберется с нехваткой полупроводников, то скоро лидером по продажам может стать либо KIA Rio, либо Hyundai Creta. Они уже давно конкурируют с моделями российского бренда на нашем рынке.