МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в ЕС с января по август выросли на 11,2%, до 6,8 миллиона, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). В российских салонах наблюдается дефицит новых автомобилей

"Несмотря на слабые показатели рынков ЕС в летние месяцы, существенный рост в начале года обеспечил совокупный прирост за первые восемь месяцев", — говорится в сообщении. Так, за указанный период каждый из четырех основных рынков продемонстрировал рост: Италия (+30,9%), Франция (+12,8%), Испания (+12,1%) и Германия (+2,5%).

Продажи новых автомобилей в ЕС в июле упали на 23,2% в годовом выражении, до 823,9 тысячи штук. Если посмотреть на основные автомобильные рынки ЕС, то самое сильное снижение показала Франция (-35,3%), за ней последовали Испания (-28,9%), Германия (-24,9%) и Италия (-19,2%). В августе продажи новых легковых автомобилей в ЕС снизились на 19,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 622,99 тысяч единиц. Продажи в Испании упали на 28,9%, в Италии — на 27,3%, в Германии — на 23% и во Франции — на 15%.

В частности, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Stellantis (бывших Fiat и PSA) за январь-август выросли в годовом выражении на 14,4%, Volkswagen Group — на 12,7%, группы Renault — снизились на 4,1%. В августе продажи Stellantis упали на 29,7% в годовом исчислении, Volkswagen Group — на 15,9%, группы Renault — упали на 20,6%.

В начале февраля ACEA выпустила прогноз, согласно которому продажи автомобилей в ЕС начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам текущего года.