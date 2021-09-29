МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Средний размер кредита на покупку автомобиля в России в августе снова обновил исторический максимум, составив 1,14 миллиона рублей, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Число выданных в России автокредитов за август выросло на 1,5%

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,14 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек автокредита вырос на 2,6% (в июле 2021 года – 1,11 миллиона рублей)", — говорится в сообщении.

Июльские 1,11 миллиона рублей также были рекордными. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер такого кредита в августе вырос на 31,3%. При этом в региональном разрезе среди 30 лидеров по объемам автомобильного кредитования самый большой средний размер выданных займов в августе был отмечен в Москве (1,725 миллиона рублей), Московской области (1,437 миллиона), Санкт-Петербурге (1,371 миллиона), Ленинградской области (1,224 миллиона), а также в Краснодарском крае (1,224 миллиона рублей).

Самый значительный рост величины среднего кредита по отношению к июлю продемонстрировали Удмуртия (+6,5%), Санкт-Петербург (+6,5%), Ставропольский край (+6%), а также Ленинградская (+5,1%) и Челябинская (+4,3%) области. При этом средний кредит снизился в Тюменской области (-6,5%), Ханты-Мансийском АО — Югре (-4%), а также в Воронежской (-1,8%) и Новосибирской (-1,4%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автомобильного кредита за месяц вырос на 1,9%. Автоэксперт назвал самые неудачные модели подержанных машин

Кроме того, среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика в автомобильном кредитовании в августе составило 682 балла (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов) и увеличилось за год на 3 балла.

"В 2021 году цены растут как на новые, так и на подержанные автомобили, что, естественно, отражается и на размерах автокредитов. Стоит отметить, что банки сохраняют умеренный аппетит к риску, поэтому стараются кредитовать качественных заемщиков с высоким значением персонального кредитного рейтинга (ПКР)", — прокомментировал директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.