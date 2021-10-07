МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Согласно ПДД смена летних покрышек на зимние должна произойти не позже первого декабря. В регионах эта дата может устанавливаться ранее, исходя из погодных условий. Традиционно замена сезонной резины рекомендована при наступлении среднесуточной температуры +4 градусов, но новичкам лучше сделать это заранее. Об этом рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

"Необходимо учитывать, что, как только температура систематически начнет снижаться, на шиномонтажах образуются очереди, поэтому стоит "переобуть" авто немного ранее", — советует эксперт.

Эксперт рассказал, как избежать штрафов при продаже авто стоит ли ставить старые зимние покрышки или надо покупать новые. По словам Рязанова, второй вариант обязателен, если толщина протектора менее 4 мм, а также в случае, если истек срок годности резины. Если после даты изготовления, которая обозначена на боковой части покрышки, прошло менее пяти лет, шины еще пригодны к эксплуатации.

Если замена неизбежна, стоит определить, какой вариант покупать. "Так, «липучка» оптимальна для езды в городе в регионах с мягкой зимой с температурой до —15 градусов. Эксплуатация за городом в суровую зиму требует шипованной резины", — считает Рязанов.