МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. При оформлении кредита на покупку автомобиля необходимо в первую очередь правильно рассчитать долговую нагрузку, рассказал РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников.

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"Стоимость авто не должна превышать годового семейного бюджета, при этом сумма платежа по кредитам не должна превышать 50% суммы гарантированного ежемесячного дохода", — уточняет эксперт.

По его словам, ситуация с автокредитами соответствует в целом рынку розничного кредитования. В связи с ростом цен на автомобили и процентных ставок, кредиты на покупку автомобиля стали менее привлекательными для россиян, отмечает Шорников. По его оценке, обслуживание платежей по автокредитам сейчас обойдется на 20-30% дороже, чем год назад. При этом ожидать улучшения доступности продукта в ближайшее время не стоит, заявил эксперт.

"Поэтому, если есть потребность в покупке авто, то откладывать ее нет смысла", — считает Шорников.