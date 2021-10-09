МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. При оформлении кредита на покупку автомобиля необходимо в первую очередь правильно рассчитать долговую нагрузку, рассказал РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников. Автоэксперт рассказал, сколько топлива нужно заливать зимой

"Стоимость авто не должна превышать годового семейного бюджета, при этом сумма платежа по кредитам не должна превышать 50% суммы гарантированного ежемесячного дохода", — уточняет эксперт.

По его словам, ситуация с автокредитами соответствует в целом рынку розничного кредитования. В связи с ростом цен на автомобили и процентных ставок, кредиты на покупку автомобиля стали менее привлекательными для россиян, отмечает Шорников. По его оценке, обслуживание платежей по автокредитам сейчас обойдется на 20-30% дороже, чем год назад. При этом ожидать улучшения доступности продукта в ближайшее время не стоит, заявил эксперт.

"Поэтому, если есть потребность в покупке авто, то откладывать ее нет смысла", — считает Шорников.