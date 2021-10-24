МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Жители России в прошедшем квартале года чаще всего в кредит приобретали автомобили трёх производителей — Lada, Hyundai и Kia, на них приходится половина таких покупок, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто". Водителей предупредили, когда у авто могут внезапно отказать тормоза

"Согласно результатам исследования, чаще всего россияне в третьем квартале текущего года оформляли кредит на автомобили Lada (Vesta и Granta) – 21% от всех приобретенных в кредит авто. Следующие по популярности марки – Hyundai (Solaris; 15% кредитных сделок), Kia (Rio, Ceed, Sportage; 14% сделок)", — выяснили аналитики.

Четвертом место с долей в 9% занимает "француз" Renault — у этого производителя самыми популярными марками автомобиля стали Logan и Kaptur. Пятерку лидеров замыкает американский Ford — на него приходится 8% кредитных сделок, а самой популярной марка здесь — Focus. Кроме того, довольно часто также в кредит приобретаются автомобили Chevrolet, Volkswagen и Honda.

При этом подавляющее большинство кредитов было оформлено на подержанные авто (81%), указано в исследовании. Возраст наиболее востребованных подержанных автомобилей составил 5-10 лет, на них приходится 47% от общего количества реализованных в кредит авто с пробегом. Следующие по популярности – авто возрастом 10-15 лет (22%), а автомобили не старше пяти лет оформляли в кредит в 17% кредитных сделок с подержанными авто. Эксперт назвал главные особенности вождения в осенне-зимний период

Почти каждый пятый новый автомобиль, купленный кредит, пришелся на японские Toyota, среди которых наибольший спрос приходится на Toyota Corolla. Немецкие автомобили Volkswagen, среди которых "бестселлером" стала модель Polo, и Skoda с популярнейшими Rapid и Octavia, занимают второе и третье место соответственно.

В региональном разрезе лидером по оформлению автомобильного кредита при покупке автомобилей онлайн стала Москва, за столицей следует Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Краснодар.