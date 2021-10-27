МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российские банки стараются стимулировать выдачи автокредитов и угнаться за ростом стоимости машин — в этом году вырос срок ссуд, а средняя стоимость автокредита по итогам сентября приблизилась к 1,2 миллиона рублей, заявил РИА Новости генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин. Эксперт подсказал, как взять автокредит без ущерба для кошелька

По его словам, к середине текущего года портфель автокредитов уверенно превысил триллион рублей и к концу года преодолеет планку в 1,15-1,2 триллиона. Эксперт пояснил, что рост портфеля происходит на фоне увеличения стоимости автомобилей из-за множества факторов, в том числе из-за изменения курса национальной валюты и дефицита транспортных средств.

"Чтобы хоть как-то стимулировать продажи и угнаться за ростом стоимости на авто банки меняют свои подходы к автокредитованию. Так, контрактный срок автокредитов в текущем году был увеличен до 61 месяца (плюс девять месяцев к аналогичному периоду прошлого года). Средняя сумма автокредита в текущем году также поставила рекорд, превысив 1 миллион рублей и приблизилась вплотную к 1,2 миллиона рублей по итогам сентября", — заявил Лагуткин.

Он добавил, что подобные попытки разогнать рынок автокредитования малоэффективны. Если сравнивать количество выданных автокредитов год к году, за исключением пандемийных месяцев 2020 года (апрель и май), то среднемесячное количество выданных договоров не изменилось и продолжает составлять около 77 тысяч. Кроме того, конверсия одобренной заявки в выданный кредит за последние 12 месяцев снизилась почти на 10 п.п., что также означает неудовлетворенность потребителей предлагаемыми условиями кредитования.

"Все это происходило на фоне минимальных значений ключевой ставки в прошлом и начале текущего года (4-4,5%). Почти что двухкратный рост ставки по итогам октября 2021 года, очевидно, приведет к еще большему охлаждению рынка и снижению и без того низкого платежеспособного спроса", — отметил Лагуткин.

Он добавил, что рынок автокредитования развивается исключительно за счет экстенсивных факторов, таких как средняя сумма, срок, ставка. Влияние этих параметров может быть нивелировано одномоментно, "после чего рынок может ожидать стагнация", глубина которой вряд ли будет зависеть от кредиторов, считает эксперт.