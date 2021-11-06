МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Кредит может стать отличным решением при нехватке средств для покупки нового авто, и покупателям стоит обратить внимание на некоторые предложения, которые могут сделать приобретение еще более выгодным, пишет "Российская газета". Эксперт назвал основной способ кражи денег у клиентов банков

Обычно самые выгодные ставки распространяются только на определенные автомобили или конкретные комплектации. При этом ставка может измениться, если клиент захочет что-либо изменить в автомобиле. Еще одним выгодным вариантом может быть кредит в банке от производителя автомобилей — крупные концерны стараются привлекать клиентов более низкими ставками, чем в среднем по рынку.

Снизить ставку также поможет внесение крупного первоначального взноса — до половины стоимости нового авто. В этом покупателям поможет распространенная среди автосалонов практика трейд-ин — приобретения старого авто клиента для частичной оплаты новой покупки.

Банки сами также могут предоставить более выгодные кредиты своим постоянным клиентам или же при соблюдении некоторых условий, например, подаче заявки онлайн.

Однако чаще всего банки обращают внимание на покупку клиентом полисов страхования. Отказ от автокаско может привести к повышенным процентам. И наоборот, покупка полисов страхования жизни и здоровья — к более выгодному предложению.

Ставки по кредиту на подержанные автомобили обычно выше, чем при покупке новых. При этом потенциальным клиентам стоит обратить внимание, не находится ли авто в залоге. Для этого необходимо проверить его в базе залогов движимого имущества Федеральной нотариальной палаты.