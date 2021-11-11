МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Страховые компании использую уловки, которые позволяют им оставлять водителей без выплат по каско. Аutonews.ru разъясняет, как правильно застраховать автомобиль по каско, если дорогое дополнительное оборудование дилер указывает в отдельном договоре. Чтобы стекла не потели. Как правильно включать печку в машине

Российские автодилеры на фоне стремительного роста цен на новые автомобили из-за дефицита микрочипов предпочитают продавать машины только с дорогим дополнительным оборудованием. Стоит обратить внимание на то, что зачастую стоимость "допов" они указывают в отдельных договорах. Это необходимо, чтобы цена самого автомобиля оказалась максимально приближена к рекомендованной производителем. Однако для покупателя такое оформление может привести к проблемам со страховыми выплатами, предупреждают участники рынка.

В такой ситуации водители не понимают, как определить справедливую цену автомобилей при покупке страховки каско. Если не учесть "допы", а машину угонят или разобьют, по страховке получится получить чуть ли не в два раза меньше стоимости авто.

Есть прямая зависимость стоимости каско от страховой суммы: чем выше стоимость автомобиля, тем дороже будет страховка: при угоне водитель получит всю сумму страховки, которая была прописана в договоре страхования. Россияне больше не экономят на подготовке автомобилей к зиме

Фактически не имеет значения, как был оплачен автомобиль с его допоборудованием, рассказал генеральный директор "Совкомбанк Страхование" Игорь Лаппи. "На стоимость каско в первую очередь влияет страховая сумма, далее уже можно смотреть на франшизы и иные значимые параметры", — сказал Лаппи.

С учетом того, что чаще всего новые автомобили покупают в кредит, а на кредитную машину необходимо покупать каско, то в страховой полис включается общая сумма, которая была потрачена автовладельцем на покупку автомобиля, включая "допы", отметил собеседник издания из отрасли.

Если получилось так, что в договор купли-продажи почему-то не вошли дополнительные опции и они перечислены в других документах, выход тоже есть. Тогда страхователю при покупке каско на автомобиль нужно попросить страховщика о страховании дополнительного оборудования. Полученный у автодилера документ станет основанием для подтверждения стоимости машины.

"Соответственно, если машину угонят, а дополнительные опции были включены в страховую защиту, страхователь получит возмещение и за автомобиль, и за оборудование", — уточнил Лаппи.