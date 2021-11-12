МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В нынешнем году российские банки могут поставить исторический рекорд по выдаче автокредитов и одобрить договоры более чем на триллион рублей, передает "РБК" со ссылкой на прогноз аналитиков ВТБ. Согласно оценкам ВТБ, в январе-октябре объем одобренных автокредитов уже составил 924 миллиардов рублей, что в полтора раза превышает показатели того же периода 2020 года. При этом спрос на автомобили, невзирая на их заметное подорожание, сегодня остается на высоком уровне. Россияне за 10 месяцев взяли рекордное количество кредитов наличными

При этом, по мнению заместителя директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, уровень в триллион рублей может быть достигнут уже по итогам 11 месяцев, а годовой объем выдач, на его взгляд, может составить 1,1-1,2 триллиона. Он отмечает, что ускорение в конце года — традиционное сезонное явление на авторынке.

Также небывалых в истории авторынка результатов ожидают в Национальном бюро кредитных историй и бюро "Эквифакс".

По мнению экспертов, основными факторами, поддерживающими сегодня рынок автокредитования, являются дефицит автомобилей и последовавший за ним рост цен, но уже в 2022 году фактор подорожания может сыграть против рынка.