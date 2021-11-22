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2021
https://1prime.ru/auto/20211122/835290139.html
ГИБДД назвала самое аварийное время в Москве
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В столице пик аварийности на дорогах приходится на период с 18:00 до 21:00, сообщает в Telegram-канале московское управление Госавтоинспекции (ГИБДД). Именно в эти вечерни часы... ПРАЙМ, 22.11.2021
авто, бизнес, новости, гибдд, дтп, москва, дороги, авария, автомобили
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В столице пик аварийности на дорогах приходится на период с 18:00 до 21:00, сообщает в Telegram-канале московское управление Госавтоинспекции (ГИБДД).
Именно в эти вечерни часы сочетаются два основных фактора аварийности: высокая интенсивность движения на дорогах и ограниченная видимость.
ГИБДД проанализировали данные аварийности в мегаполисе: свыше 50% от общего числа аварий происходит с 12:00 до 21:00 часов.
Меньше всего ДТП фиксируется с 3:00 до 6:00.
В службе подчеркивают: с начала текущего 2021 года в Москве произошло 6 947 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 283 человека, 7 900 — получили травмы.