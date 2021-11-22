МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В столице пик аварийности на дорогах приходится на период с 18:00 до 21:00, сообщает в Telegram-канале московское управление Госавтоинспекции (ГИБДД). Apple отзовет iPhone 12 по всему миру

Именно в эти вечерни часы сочетаются два основных фактора аварийности: высокая интенсивность движения на дорогах и ограниченная видимость.

ГИБДД проанализировали данные аварийности в мегаполисе: свыше 50% от общего числа аварий происходит с 12:00 до 21:00 часов.

Меньше всего ДТП фиксируется с 3:00 до 6:00.

В службе подчеркивают: с начала текущего 2021 года в Москве произошло 6 947 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 283 человека, 7 900 — получили травмы.