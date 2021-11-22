МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году могут сократиться в среднем на 3% к 2021 году, следует из базового прогноза "Автостата", представленного на онлайн-конференции "Автолизинг и спецтехника". ГИБДД назвала самое аварийное время в Москве

При этом оптимистичный сценарий предполагает рост легкового авторынка на 5%, а пессимистичный — снижение на 11%.

В презентации также отмечается, что в 2021 году продажи "легковушек" вырастут на 1%, до 1,48 миллиона штук. По данным агентства, подсчитанным на основе данных ГИБДД о регистрациях, легковой авторынок в 2020 году составил 1,46 миллиона машин.

Что касается продаж новых легких автомобилей, то они в 2022 году, согласно базовому сценарию "Автостата", вырастут на 1%, оптимистичному — на 5%, пессимистичному — снизятся на 6%. Ожидания на 2021 год — 138 тысяч проданных легких коммерческих машин, что на 32% больше прошлогоднего результата.

Цены на новые автомобили в России по итогам 2021 года в среднем вырастут на 17%, до 1,96 миллиона рублей, полагают в "Автостате".