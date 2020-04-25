МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, правительство поручило министерству экономического развития при формировании проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на выплату госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" вознаграждения за выполнение предусмотренных правилами функций агента правительства РФ.

Отмечается, что субсидии предоставляются ежемесячно министерством экономического развития в пределах лимитов бюджетных обязательств. Кредит предоставляется в размере не более 3 миллиардов рублей на срок до 12 месяцев по ставке, не превышающей 5% годовых. Размер кредита определяется по заявительному принципу.

Так, кредит выдается для оплаты труда, уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, для аренды помещений и оборудования, проведения ремонта и приобретение оборудования. Кроме того, кредит выдается для услуг по охранной деятельности, услуг по содержанию имущества, в том числе расходы на коммунальные услуги, транспортные расходы.