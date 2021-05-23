МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Существует ряд признаков, указывающих на то, что банк в скором будущем может прекратить свою деятельность. Основными из них являются получение предписания от Центробанка, неправдоподобно высокие процентные ставки, предлагаемые банком по вкладам и счетам, резкое ухудшение позиции банка в кредитном рейтинге, а также некоторые другие. Об этом агентству "Прайм" рассказала ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева. Экономист оценил, как встреча Путина и Байдена поменяет курс рубля

На официальном сайте Банка России в открытом доступе размещена информация о банках, которые допустили нарушения, и которым выданы многочисленные предписания. Особенно в зоне риска находятся банки, в отношении которых действует мораторий или введена временная администрация. "Конечно, предписания выдаются не только банкам на грани банкротства, но это важный повод проверить финансовые показатели банка — стоимость активов, получен ли убыток по итогам финансового года", — указывает юрист.

Следует мониторить и позицию банка в кредитном рейтинге. Если она резко падает, значит, у банка неважно обстоят дела с основными финансовыми показателями.

Финансовые показатели размещены на сайте ЦБ в разделе "Справочник по кредитным организациям" — за несоблюдение нормативов у банка отзывают лицензию. На грани: как понять, что ваш банк скоро лопнет

Если банк публиковал раньше рейтинг и вдруг резко перестал это делать, то это может означать, что он не хочет афишировать упавший рейтинг. "О понижении рейтинга банка зачастую можно узнать из новостей и самостоятельно на сайте рейтингового агентства. Кстати, агентства также публикуют сведения об активах, ликвидной позиции и, что немаловажно, о прогнозах. Если вы вкладчик банка, следите не только за прогнозом погоды", — предупреждает Михеева.

Если банк предлагает неправдоподобно высокие процентные ставки по вкладам и счетам, это означает, что он любыми способами хочет привлечь денежные средства. Как минимум вас должно насторожить, если процент отличается от ставки ведущих кредитных организаций, а также если это "сопровождается еще и аттракционом неслыханной щедрости в виде дорогих подарков".

Понять, что ставка завышена, можно путем сравнения со средним значением ставки, которые предлагает Центробанк. На апрель 2021 года — это 4,71%. Если процент больше 8% — это уже подозрительно.

"Также отклонение от стандартных условий кредитования — знак к дополнительной проверке. Банки на грани банкротства идут на все, чтобы завлечь клиентов. Помним, что бесплатный сыр — только в мышеловке", — отмечает специалист.

Негативные сообщения о банке в официальных СМИ также должны насторожить вкладчика. Это может быть, и закрытие отделений, и конфликт с регуляторами или крупными компаниями, и уход клиентов. Не стоит ждать ничего хорошего и в случае, если банк закрывает свои филиалы или отделения — банк сокращает свои расходы на содержание и сокращает сотрудников.

"Кроме того, любые проблемы с выдачей наличных денежных средств в банкомате или кассе банка, а также задержки в проведении платежей — явный признак финансовых проблем у банка", — предупреждает эксперт.