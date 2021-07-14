МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Заместитель министра экономического развития России Илья Торосов направил в Министерство юстиции отзыв на законопроект, который позволяет лишать должника единственного жилья, выступив с критикой данного проекта, сообщили "Известия". Эксперт объяснил, можно ли разбогатеть, получив внезапный крупный выигрыш

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обращения взыскания на роскошное жилое помещение". Замминистра заявил, что законодательная инициатива нарушает баланс интересов обеих сторон кредитного договора. Более того, увеличивается социальная незащищенность граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, отметил Торосов.

Минэкономразвития предлагает осуществлять продажу единственного жилья должника исключительно в ситуации, если существует задолженность в отношении физического лица, рассказало издание. Путин: Россия привержена обязательствам по транзиту газа через Украину

"Интересы профессионального кредитора не должны противопоставляться защите прав гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Банки и МФО, являющиеся профессиональными кредиторами, ведут предпринимательскую деятельность и имеют возможность оценить риски при кредитовании гражданина", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Письмо, которое замминистра направил в Минюст, содержит предложение о недопущении реализации единственного жилья, если должник владеет им более трех лет.