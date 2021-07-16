МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не планирует возобновлять программу льготного автокредитования в августе из-за нехватки автомобилей, нет и подтверждения того, что программу запустят позже, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"Минпромторг не планирует возобновлять программу льготного автокредитования — как минимум в августе… Причиной стал дефицит машин", — говорится в статье.

Как сообщает издание со ссылкой на источник знакомый с ситуацией, Минпромторг сообщил об отзыве лимитов финансирования, выделенных банкам, и нет подтверждения, что программу запустят в августе или позднее. В Минпромторге газете заявили, что рассматривают целесообразность возобновления этой программы, а также отметили, что на рынке наблюдается ажиотажный спрос на автомобили, продажи уже превышают показатели 2019 года.

Министерство курирует две программы льготных автокредитов — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллионов рублей. Купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком, граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in, а также те, кто приобретает машину впервые. Половина российских семей не имеет авто

В феврале большинство кредитных организаций прекратили их выдачу из-за исчерпания текущего лимита средств госпрограммы, говорили РИА Новости в ассоциации автодилеров (РоАД) и подтвердили игроки рынка. Спустя пару месяцев глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о намерениях выделить на льготные автомобильные кредиты дополнительные 5 миллиардов рублей, а также дополнить программу новыми категориями граждан, которые могут рассчитывать на покупку машины со скидкой.

В июне же Мантуров заявил журналистам, что Минпромторг не планирует возобновлять программу льготного автомобильного кредитования в июне и июле, так как рынок перегрет.