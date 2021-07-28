МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Копия паспорта не является документом и официально не принимается ни одной организацией, которая хоть сколько-нибудь обеспокоена возвратом кредита, а также собственным имиджем. Тем не менее, копия паспорта может являться важной реперной точкой в схеме получения мошенниками кредита на имя владельца паспорта. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Самая распространённая схема сейчас — это изготовление поддельного паспорта на имя гражданина.

"Если речь идёт о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат, но уже с чужой фотокарточкой, которая иногда имеет сходство с "оригиналом"", — поясняет адвокат.

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По словам юриста, сама схема изъятия денежных средств может быть различной. Самое простое — это визит в отделение банка, где, вполне может быть достаточно хорошей подделки документа или где, увы, могут быть соучастники из числа работников кредитной организации.

Другой способ получение кредита с использованием светокопии паспорта — по доверенности.

"Не подумайте ничего плохого про нотариат, нотариус, как и банк не станет оформлять доверенность по копии паспорта, но злоумышленники в данном случае подделывают не паспорт, а доверенность, с которой и приходят в кредитную организацию", — отмечает эксперт.

В последнее время банки научились проверять реальность нотариусов и совершаемых ими нотариальных действий, поэтому "способ получения кредита по доверенности, фактически канул в небытие".

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Необходимо максимально внимательно относиться к своим персональным данным и периодически проверять кредитную историю. Сделать это можно бесплатно, в том числе на портале "Госуслуги".

"Если всё же случилось столкнуться с противоправными действиями в данной сфере, то кроме заявления в полицию стоит немедленно обратиться к адвокату, так как исправлением кредитной истории органы внутренних дел и прокуратуры не занимаются", — подытожил юрист.