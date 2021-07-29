МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Сбербанк сделал ряд финансовых прогнозов на 2021 и 2022 годы по ключевой ставке, инфляции, кредитованию, курсу рубля, ВВП РФ и нефти, сообщается в презентации, подготовленной "Сбером".

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА

Сбербанк ждет увеличения ключевой ставки Банка России к концу года до 7% годовых с нынешних 6,5%, говорится в презентации.

Также банк повысил ожидания по уровню инфляции на конец текущего года — до 5,8% с апрельского прогноза 4,8%.

ЦБ РФ в прошлую пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

Ставка, таким образом, вернулась на уровень. ЦБ также повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%. При этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%.

ИНФЛЯЦИЯ

Кроме того, Центробанк повысил прогноз по инфляции по итогам года. Прогноз повышен с 4,7-5,2% до 5,7-6,2%. В следующем году инфляция ожидается на уровне 4–4,5%. Банк России назвал долю россиян, использующих онлайн-переводы

Сбербанк также повысил прогноз по росту средств юрлиц в 2021 году до 17-19%, населения — сохранил на уровне 7-9%, следует из материалов крупнейшего российского банка.

Предыдущий апрельский прогноз предполагал рост средств юрлиц в 2021 году на уровне 13-15%.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии текущего года увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до рекордных 629,8 миллиарда рублей.

За второй квартал банк получил чистую прибыль по МСФО в размере 325,3 миллиарда рублей против 166,7 миллиарда рублей годом ранее.

КРЕДИТОВАНИЕ

Сбербанк также повысил прогноз по росту кредитования россиян в 2021 году — до 18-20% с 16-18%, сам намерен расти в соответствии с рынком, следует из материалов банка.

При этом банк понизил прогноз на 2021 год по росту ссуд юридическим лицам до 6-8% с апрельской оценки в 9-10%, намерен расти в соответствии с рынком.

Банк России в прошлую пятницу улучшил прогноз по росту кредитования юрлиц в РФ в 2021 году до 9-13% с 8-12% и улучшил прогноз по кредитам населению до 18-22% с 15-19%.

ВВП РФ, КУРС РУБЛЯ, НЕФТЬ

Сбербанк на 2021 год улучшил прогнозы по цене нефти, темпам роста ВВП России и курсу рубля, следует из презентации крупнейшего российского банка.

Так, средняя цена нефти марки Urals прогнозируется на уровне 67 долларов за баррель против ожидавшихся в апреле 60 долларов за баррель.

Рост ВВП страны составит 4,2%, тогда как ранее Сбербанк ожидал 3,8%.

Прогноз по курсу доллара к рублю изменен незначительно. Доллар, по ожиданиям организации, будет стоить по итогам года 73,6 рубля вместо 73,8 рубля.

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