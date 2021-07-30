КИЕВ, 30 июл — ПРАЙМ. Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко встретился с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи, стороны обсудили двустороннее сотрудничество, реформу украинского банковского сектора и монетарную политику Нацбанка Украины, сообщила в пятницу пресс-служба НБУ. Зеленский пригласил главу МВФ посетить Украину

"Сегодня председатель НБУ Кирилл Шевченко встретился с региональным директором World Bank по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи. Особое внимание стороны уделили вопросу сотрудничества двух институтов в финансовом секторе в рамках Стратегии партнерства Всемирного банка с Украиной. Участники встречи также обсудили текущее состояние реформирования государственного банковского сектора и монетарную политику НБУ, в частности сворачивание антикризисных монетарных мер", — говорится в сообщении регулятора в Facebook.

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