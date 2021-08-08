МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Эксперт по информационной безопасности, руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко предупредил россиян о новой жульнической схеме с фальшивыми сообщения о выданных кредитах, сообщило радио Sputnik. Россиянам рассказали, почему не нужно ездить с почти пустым баком

Жертва преступников получает фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах. Затем мошенники звонят россиянам под видом прокуратуры или сотрудников кредитной организации.

"После этого будет звонок якобы от сотрудника банка, и вам сообщат, что на ваше имя был взят кредит, операция показалась банку подозрительной, но некая сумма была уже обналичена. Вам предложат провести отмену кредита, используя ваши персональные данные", — объяснил киберэксперт.

Таким образом, преступники легко могут получить доступ к денежным средствам граждан, которые не подозревают, что их обманули.

Злоумышленники могут также позвонить россиянам под видом прокуратуры. Жертве скажут, что на нее оформлен незаконный кредит. Потом человеку предложат перевести его собственные средства на специальный счет, рассказал Пащенко.

Специалист советует россиянам всегда звонить в банк и уточнять, есть ли угроза безопасности денежных средств. Не стоит сообщать свои персональные данные посторонним, отметил эксперт.

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