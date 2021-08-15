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СМИ: российские банки сообщили о нехватке монет
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Пятая часть российских банков столкнулась с нехваткой стальных денег в регионах, пишут "Известия" со ссылкой на опрос Ассоциации банков России (АБР). 21,6% кредитных учреждений... ПРАЙМ, 15.08.2021
монеты, наличные, центральный банк, банки, ассоциация российских банков, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Пятая часть российских банков столкнулась с нехваткой стальных денег в регионах, пишут "Известия" со ссылкой на опрос Ассоциации банков России (АБР).
21,6% кредитных учреждений сообщили АБР о дефиците металлических денег. В исследовании приняли участие 38 банков. По данным ассоциации, эти банки составляют 68% банковской системы.
Согласно АБР, 78% организаций заявили, что ликвидация расчетно-кассовых центров Банка России приведет к ухудшению ситуации с нехваткой наличности.
"В регуляторе не зафиксировали ни одного случая нехватки наличных в регионах, запасы купюр и банкнот достаточны и жалоб от банков не поступало", — прокомментировали ситуацию в Центральном банке.
Крупнейшие кредитные учреждения сообщили изданию об отсутствии проблем с дефицитом монет.
Кроме этого, стоимость транспортировки наличности не выросла, добавили в ПСБ, Сбербанке, ВТБ, УБРиР и крымском РНКБ.
Проблема сглаживается благодаря переводу клиентов на оплату по платежным картам, рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков.