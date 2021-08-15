МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Пятая часть российских банков столкнулась с нехваткой стальных денег в регионах, пишут "Известия" со ссылкой на опрос Ассоциации банков России (АБР). Россияне смогут удалять данные платежных карт с сайтов и приложений

21,6% кредитных учреждений сообщили АБР о дефиците металлических денег. В исследовании приняли участие 38 банков. По данным ассоциации, эти банки составляют 68% банковской системы.

Согласно АБР, 78% организаций заявили, что ликвидация расчетно-кассовых центров Банка России приведет к ухудшению ситуации с нехваткой наличности.

"В регуляторе не зафиксировали ни одного случая нехватки наличных в регионах, запасы купюр и банкнот достаточны и жалоб от банков не поступало", — прокомментировали ситуацию в Центральном банке.

Крупнейшие кредитные учреждения сообщили изданию об отсутствии проблем с дефицитом монет. Эксперт рассказала, что будет толкать цены на нефть вверх

Кроме этого, стоимость транспортировки наличности не выросла, добавили в ПСБ, Сбербанке, ВТБ, УБРиР и крымском РНКБ.

Проблема сглаживается благодаря переводу клиентов на оплату по платежным картам, рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков.