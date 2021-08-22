МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Нужно сделать так, чтобы соцвыплаты, списанные со счетов на погашение кредитов, были возвращены, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин призвал увеличить доходы некоторых категорий граждан

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщала, что партия "Единая Россия" вместе с ЦБ РФ прорабатывает инициативу об изменениях в погашении потребительских кредитов, чтобы не допустить взыскание с соцвыплат.

"Теперь по поводу списания со счетов граждан средств, которые получаются ими от государства в сфере социальных выплат, особенно связанные с подготовкой к школе или других, которые должны быть защищены. Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули", — сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Путин призвал Думу нового созыва подумать о принятии нормативного акта. "Я и с правительством переговорю. Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, так надо реально их защитить", — добавил он.