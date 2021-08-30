Клиентам банка уже не нужно подписывать карту, хотя формально требование еще существует
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Требование платежных систем подписывать банковскую карту формально еще существует, но уже выглядит атавизмом, как, например, и магнитная лента на карте. В ближайшем будущем необходимость подписи исчезнет, рассказал агентству "Прайм" вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов Банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов.
"При этом платежные системы правилами для торговых точек и эквайеров практически исключают кейсы, когда сличение подписи может потребоваться на современных картах с чипами и бесконтактной оплатой, и токенизацией карт через мобильные кошельки", — замечает эксперт.
Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов соглашается: кассиры практически не обращают внимание на наличие подписи на оборотной стороне банковской карты и не сверяют её (например, с подписью в паспорте).
Более того, в настоящее время наблюдается "бум" оплаты по бесконтакту, когда клиенту для совершения операции даже не надо вставлять карту в терминал или передавать её кассиру.
"Платёжные системы постоянно "борются" за ускорение скорости обработки платежей. Относительно недавно был увеличен разрешенный лимит, при котором держатели карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактно. В связи с этим наличие подписи на оборотной стороне давно не является эффективным механизмом безопасности", — резюмирует Иванов.
https://1prime.ru/banks/20210830/834540207.html