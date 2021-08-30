МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Требование платежных систем подписывать банковскую карту формально еще существует, но уже выглядит атавизмом, как, например, и магнитная лента на карте. В ближайшем будущем необходимость подписи исчезнет, рассказал агентству "Прайм" вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов Банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов.

"При этом платежные системы правилами для торговых точек и эквайеров практически исключают кейсы, когда сличение подписи может потребоваться на современных картах с чипами и бесконтактной оплатой, и токенизацией карт через мобильные кошельки", — замечает эксперт.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов соглашается: кассиры практически не обращают внимание на наличие подписи на оборотной стороне банковской карты и не сверяют её (например, с подписью в паспорте).

Эксперт рассказал, что упрощает мошенникам доступ в онлайн-банк при совершении операции с использованием карты распечатывался чек, на котором держателю необходимо было поставить свою подпись (даже в этом случае на практике очень редко осуществлялась сверка подписи), то за последние годы широкое распространение получили микропроцессорные ("чиповые") карты, где в качестве подтверждения легитимности операции в ТСП, как правило, требуется ввод ПИН-кода (зависит от настроек банка-эмитента карты и банка-эквайера, обслуживающего терминал), добавляет специалист.

Более того, в настоящее время наблюдается "бум" оплаты по бесконтакту, когда клиенту для совершения операции даже не надо вставлять карту в терминал или передавать её кассиру.

"Платёжные системы постоянно "борются" за ускорение скорости обработки платежей. Относительно недавно был увеличен разрешенный лимит, при котором держатели карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактно. В связи с этим наличие подписи на оборотной стороне давно не является эффективным механизмом безопасности", — резюмирует Иванов.