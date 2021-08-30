МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. В июне и июле 2021 года 25% и 24,7% потребительских кредитов были просрочены более чем на три месяца, сообщили "Известия", ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй. Названы самые большие зарплаты в сфере производства в России в августе

Отмечается, что даже в период пандемии в прошлом году показатель просрочки был ниже: 21,1% и 22,5% соответственно.

В Банке России отметили, что доля поздней задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования постепенно сокращается. Однако темп рост рынка необеспеченных займов ускорился с 8,8 до 17,8% в августе текущего года, добавили в регуляторе.

"Такое увеличение в этом сегменте, не поддерживаемое соразмерным повышением доходов населения, приводит к росту долговой нагрузки. Поэтому с начала июля повышены макропруденциальные надбавки по необеспеченным потребзаймам", — подытожили в Центральном банке.