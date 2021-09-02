"Плохие" долги россиян по потребкредитам рекордно выросли
НАПКА: объем "плохих" долгов россиян составляет 955 миллиардов рублей на начало сентября
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Плохие" долги россиян по потребкредитам рекордно выросли, сообщил "Известиям" президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Эльман Мехтиев.
По словам Мехтиева, их объем составляет 955 миллиардов рублей на начало сентября. В следующем году просрочка "может преодолеть порог в один триллион рублей", предупредил финансист.
При этом наибольший объем просроченной задолженности находится в сегменте потребкредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки, добавил Мехтиев.
"Чаще всего неплатежи по кредитам допускают заемщики с высокой долговой нагрузкой и клиенты МФО", — заявил директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов.
Высокий уровень просрочки сейчас зафиксирован только по необеспеченным потребкредитам, объяснил член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. "По ипотеке, по кредитным картам, по автокредитам доля "плохих" долгов находится на низком уровне", — рассказал эксперт.
https://1prime.ru/banks/20210902/834579541.html
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