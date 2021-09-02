МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Плохие" долги россиян по потребкредитам рекордно выросли, сообщил "Известиям" президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Эльман Мехтиев. Экономисты назвали валюты, которые переживают последние дни

По словам Мехтиева, их объем составляет 955 миллиардов рублей на начало сентября. В следующем году просрочка "может преодолеть порог в один триллион рублей", предупредил финансист.

При этом наибольший объем просроченной задолженности находится в сегменте потребкредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки, добавил Мехтиев.

"Чаще всего неплатежи по кредитам допускают заемщики с высокой долговой нагрузкой и клиенты МФО", — заявил директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов.

Высокий уровень просрочки сейчас зафиксирован только по необеспеченным потребкредитам, объяснил член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. "По ипотеке, по кредитным картам, по автокредитам доля "плохих" долгов находится на низком уровне", — рассказал эксперт.