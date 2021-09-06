МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Дальневосточная ипотека может быть расширена на врачей и учителей уже в этом году, заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Десятки российских банков повысили ставки по ипотеке и потребкредитам

"Мы постараемся, чтобы в этом году это было сделано и уже начало работать", — сказал Трутнев на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума, отвечая на вопрос про расширение дальневосточной ипотеки на врачей и учителей.

Программа "Дальневосточная ипотека" под 2% действует в ДФО с декабря 2019 года. В ней могут участвовать супруги, чей возраст не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Из основных условий: первоначальный взнос – не менее 15%, максимальный размер кредита – 6 миллионов рублей на срок не более 20 лет.

Президент России Владимир Путин в пятницу предложил расширить программу на новые категории заемщиков – необходимых в регионе специалистов. Трутнев ранее предлагал распространить "Дальневосточную ипотеку" на врачей и учителей без ограничений по возрасту.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.