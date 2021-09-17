СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Минфин России считает, что некоторые госбанки, которые развивают экосистемы и вкладываются в непрофильные активы, могли бы платить больше дивидендов — не 50%, а, например, 75% чистой прибыли, заявил глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. Минфин и Центробанк обсуждают ограничение выдачи потребкредитов

"Когда мы видим, что государственные банки вкладывают огромные ресурсы — вопрос тут не только в экосистемах, но и в непрофильных активах, — мы думаем, а не должны ли они больше платить дивидендов, чем инвестировать в такие активы. Некоторые банки, на мой взгляд, могли бы платить не 50% чистой прибыли, а 75% чистой прибыли", — сказал он, выступая на международном банковском форуме "Банки России — XXI век".

"Пока каких-то дополнительных деталей нет, это предложение чисто аналитического характера: если могут инвестировать большие средства в непрофильные активы и экосистемы, то у нас вопрос, почему нам больше не платят дивидендов? Вполне логичный вопрос", — позже пояснил он журналистам в кулуарах форума.

Чебесков также отметил, что исходя из достаточности капитала у некоторых больших банков проблем такие высокие дивиденды не должны вызвать. При этом в ответ на вопрос о развитии этой темы в следующем году во время раунда обсуждения набсоветами банков дивидендов он заявил, что "это надо будет обсуждать, пока каких-то предложений с точки зрения директив нет".

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