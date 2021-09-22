МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ считает важным распространить механизм ограничения полной стоимости кредитов на все виды ссуд, а не только на ипотеку, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми "накрученными опциями", с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита по ипотеке. Но мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты, для этого нужно изменение законодательства. И просим здесь вашей поддержки", — сказала она.