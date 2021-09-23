МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российские банки в августе выдали 71 тысячу автомобильных кредитов, в количественном выражении показатель превысил уровень прошлогоднего августа на 3%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Россиянам раскрыли секреты успешной покупки подержанного автомобиля

"По данным "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков, россияне взяли в августе 71 тысячу кредитов на покупку автомобиля. По сравнению с июлем выдачи сократились на 2%, а по сравнению с августом прошлого года — выросли на 3%", — говорится в сообщении.

Всего за восемь месяцев россияне получили 562 тысячи автокредитов, что на 25% больше, чем за январь-август прошлого года, когда выдачи находились на низком уровне из-за начала пандемии.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в августе автокредитов, ровно половина продемонстрировала рост выдач автокредитов, а другая половина — сокращение. Наибольший рост зафиксирован в Иркутской области (+27%), Краснодарском и Алтайском краях (по 31%). Наибольший спад, который образовался в основном из-за дефицита автомобилей в продаже, наблюдался в Самарской и Свердловской областях (-17% и —22% соответственно), в Нижегородской области (-29%).

"Быстрый рост стоимости автомобилей привел к тому, что все меньшее число россиян может их купить на собственные средства. Также на фоне дефицита автомобилей салоны для максимизации своей прибыли стараются отдавать предпочтение покупателям, которые берут машину в кредит. В итоге сложилась необычная ситуация: автокредитование растет, несмотря на общее снижение продаж автомобилей в России", — отметил гендиректор ОКБ Артур Александрович.