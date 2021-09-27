МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в августе по сравнению с июлем выросло на 1,5% и составило 87,3 тысячи, это на 1,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (89 тысяч), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты фиксируют снижение просрочки россиян по ипотеке

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года в стране было выдано 87,3 тысячи автокредитов, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем", — говорится в сообщении.

При этом среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по автокредитам в августе составило 682 балла (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов) и увеличилось за год на 3 балла.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в августе было выдано в Москве (6,94 тысячи единиц), Московской области (5,63 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (4,94 тысячи единиц), Краснодарском крае (4,15 тысячи единиц) и Республике Татарстан (4 тысячи единиц). Россиянам рассказали о самых сложных для возврата кредитах

Динамика выдачи автокредитов в августе в регионах была разнонаправленной. Так, наибольший рост (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Ульяновская (+8,8%), Иркутская (+8,3%) и Омская (+6%) области, а также Республика Татарстан (+5%) и Нижегородская область (+4,9%). В то же время снижение выдачи автокредитов было зафиксировано в Пермском крае (-7,7%), Саратовской (-6,8%), Свердловской (-6,1%) и Самарской (-5,6%) областях, а также в Красноярском крае (-5%). В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи автокредитов составил 1,8% и 4,3% соответственно.

"После рекордного апреля отмечается стабилизация выдачи автокредитов. В мае — августе текущего года она находится на уровне 85-88 тысяч автокредитов в месяц. Можно констатировать, что эффект снижения ставок и ажиотажного спроса на фоне инфляционных ожиданий постепенно сходит на нет. При этом даже на фоне сокращения выдачи банки ведут себя достаточно консервативно, одобряя, в основном, заявки заемщиков с высоким значением персонального кредитного рейтинга (ПКР)", — приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.