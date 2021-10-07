МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. По закону банки обязаны определять мошеннические сделки, противодействовать им и блокировать карту клиента, если заподозрили мошенническую схему с денежными переводами, рассказал агентству "Прайм" менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.

По его словам, в структуре каждого банка есть специальные подразделения, которые в основном выполняют две функции – защищают своих клиентов от мошенников и выполняют нормы регуляторов по борьбе с отмыванием денег.

"В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвонив в банк", — разъясняет эксперт.

Эксперт рассказал, как мошенники могут использовать биометрические данные

Что касается специалистов отделов, которые занимаются противодействием отмывочным операциям, то их в основном интересует два вопроса – откуда деньги и куда они отправляются.

Все крупные операции рассматриваются такими специалистами с точки зрения их возможной причастности к мошенническим. Если подозрения выглядят основательными, то перевод замораживается, а счёт блокируется на время, пока банк не получит все необходимые доказательства, подтверждающие законность операции, отмечает собеседник агентства.

"Подозрения специалистов вызывают случаи, если, например, перевод по счету оказывается существенно больше, чем обычно, а также если деньги приходят из сомнительных юрисдикций, таких, как Египет или Чили", — заключил эксперт.