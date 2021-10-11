МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Нередко мы оказываемся в ситуации, вполне житейской, когда пожилые или приболевшие родственники, или просто знакомые просят сходить в магазин за покупками или снять наличные в банкомате. Для этого они передают банковскую карту и сообщают пин-код, но оговаривают, какие продукты могут быть приобретены или какая конкретно сумма может быть снята с принадлежащего им счета. Если такие условия были оговорены, то имеет смысл неукоснительно следовать таким договоренностям, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"В противном случае, при превышении размеров снятия средств, такие действия могут быть квалифицированы как кража. С 2018 года кража денег с банковского счета, а равно совершенная в отношении электронных денежных средств, приравнивается к краже в крупном размере", — указывает эксперт.

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"И даже в случае, если намерения помочь ближнему были абсолютно чисты, гражданину может быть отказано в проведении платежа по чужой банковской карте на любом предприятии, реализующем товары, работы, услуги", — отмечает юрист. Ведь согласно банковскому законодательству, списание денег со счета клиента производится только на основании его личного распоряжения (за исключением решения суда или предписания судебного пристава). Поэтому отказ магазина или ресторана принять к оплате чужую банковскую карту является абсолютно законным.

Таким образом, есть простое и надежное правило: при пользовании банковской картой с разрешения её владельца — снять ровно столько, сколько было заранее оговорено. Не стоит даже в мыслях заглядываться на чужие деньги. "Кроме того, передача своей банковской карты другому человеку создает угрозу личной финансовой безопасности и, скорее, должна быть исключением из правил", — заключил Соловьев.