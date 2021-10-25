МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. В случае принятия поправок, предоставляющих Банку России право на прямые количественные ограничения по кредитам, могут возникнуть системные риски для российских заемщиков, сообщается в письме Ассоциации банков России (АБР) к Минфину. Подробный отчет по законопроекту направлен по просьбе министерства, заявил в интервью "РБК" вице-президент АБР Алексей Войлуков. Аналитики узнали, сколько российских бизнесменов берут кредиты

Как указывается в письме, введение прямых запретов на выдачу определенных видов кредитов может стать результативным для сдерживания активности банков, но при этом получившие отказ заемщики могут прибегнуть к услугам «теневого финансирования. Например, они могут начать оформлять рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключать сделки лизинга, а то и обратиться к нелегальным кредиторам.

В Центробанке отмечали, что в России растет доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки, когда клиенты тратят на платежи по кредитам более 80% своих ежемесячных доходов. По данным главы департамента финансовой стабильности Центробанка Елизаветы Даниловой, в настоящий момент этот показатель находится на уровне 30%.

При этом Войлуков, признавая наличие в стране проблемы закредитованности, считает, что лимиты банков ее не решат. "Если в банках нельзя получить деньги, а клиенту они нужны, он пойдет в МФО, в МФО нельзя получить — он пойдет еще куда-то. Соответственно, если возникнет спрос, образуется теневой, нелегальный рынок предоставления кредитов", — объяснил вице-президент АБР.

Видят риск ухода заемщиков к нелегальным кредиторам и микрофинансовые организации. По мнению директора профильной СРО "МиР" Елены Стратьевой, все ограничения "в легальном поле" должны сопровождаться мерами по противодействию незаконному кредитованию.