МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. При оформлении ипотечного кредита банки предлагают заемщикам различные услуги за дополнительную оплату. К необязательным услугам, от которых заемщики могут отказаться, относятся страхование жизни и здоровья, титульное страхование, юридическая проверка объекта недвижимости, услуги по электронной регистрации. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель Службы ипотечного кредитования ИНКОМ-Недвижимость Ирина Векшина.

Основными дополнительными услугами, предлагаемыми банками при оформлении ипотеки, являются расходы на страхование. При оформлении жилищных кредитов обязательным является страхование имущества, которое непосредственно приобретается при использовании ипотечного кредита, и которое идет в залог банку, выдавшему его.

"Однако банки требуют и страхования жизни и здоровья заемщика, а также титульного страхования приобретаемого объекта (потеря или ограничения права собственности будущего покупателя). Заемщик вправе отказаться от этих "необязательных" видов страхования, но тогда банк повышает процентную ставку по кредиту. Причем, в разных банках процентная ставка повышается на величину от 0,5% до 3%", — говорит эксперт.

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Что касается юридической проверки, то банк берет в залог приобретаемое в ипотеку имущество и, конечно же, проводит проверку этого объекта, но у банка есть возможность "заработать", предоставляя эту информацию заемщику. По словам Векшиной, отказ заемщика от юридической проверки не ведет к увеличению процентной ставки, но вот сама услуга платная.

"Электронная регистрация – регистрация перехода права собственности и ипотеки в онлайн-формате — услуга платная. Отказаться от нее можно, но есть банки, которые дают дополнительную скидку по процентной ставке при использовании этой услуги. То же касается и сервиса проведения безопасных расчетов по сделке", — объясняет специалист.

Некоторые банки предлагают выплатить комиссию за снижение процентной ставки по ипотечному кредиту. Выгодным такое предложение можно назвать только для того клиента, который берет ипотеку на длительный срок и не планирует ее быстро погашать. При отказе от выплаты комиссии банку ставка не повышается, но и снижения ее не будет, резюмирует Векшина.