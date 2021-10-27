МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. По большому счету риски у дебетовых карт относятся больше к ситуативным, чем к постоянным. То есть нет таких опций, которые угрожают держателям расчетных карт постоянно, за исключением разве что мошенничества. Самой неприятной историей может стать блокировка карты, согласно обновленным требованиям "антиотмывочного" 115-ФЗ, когда любые переводы более 600 тысяч рублей будут вызывать подозрения и могут послужить поводом для проведения разбирательств, которые могут перейти в судебные. Об этом рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Денежные купюры России

Эксперт объяснил, как закрыть кредитную карту, чтобы не остаться должным

То есть клиенту придется доказывать, что денежные средства принадлежат ему по праву и получены не от уголовно наказуемой деятельности. Поэтому стоит аккуратнее решать вопросы с крупными переводами, предупреждает он.

Неприятными бывают моменты с тем, что банкомат может взять комиссию или просто "зажевать" карту. И в том, и в другом случае решение проблемы может затянуться на несколько дней – в первом случае на оспаривание операции, как сейчас часто происходит с опцией "стягивания", во втором – на "выемку" карты из банкомата.

"Со "стягиванием" связана еще одна неприятная опция – изменения тарифов, которые клиент мог не заметить. К примеру, уведомление отправили в приложении или письмо на электронной почте попало в спам. В результате клиент банка вместе со списанием средств по переводу обнаруживает взятую банком комиссию, которая доходит до 2% от суммы перевода", — поясняет эксперт. 

Нужно быть аккуратнее с овердрафтом, потому что по сути это краткосрочный кредит на дебетовой карте, а в ряде банков комиссия по нему списывается ежедневно. Также, по словам финансиста, его нужно достаточно оперативно закрывать – чем меньше одобренная сумма, тем меньше период, в который дебетовая карта может быть в минусе.

"Рекомендации по любым банковским продуктам просты – нужно внимательно читать договор на обслуживание и не стесняться задавать вопросы, если какие-то из пунктов непонятны. Также стоит подбирать оптимальные недорогие тарифы и помнить про комиссионные вознаграждения по этим тарифным планам", — заключил эксперт.