МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. По большому счету риски у дебетовых карт относятся больше к ситуативным, чем к постоянным. То есть нет таких опций, которые угрожают держателям расчетных карт постоянно, за исключением разве что мошенничества. Самой неприятной историей может стать блокировка карты, согласно обновленным требованиям "антиотмывочного" 115-ФЗ, когда любые переводы более 600 тысяч рублей будут вызывать подозрения и могут послужить поводом для проведения разбирательств, которые могут перейти в судебные. Об этом рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Эксперт объяснил, как закрыть кредитную карту, чтобы не остаться должным клиенту придется доказывать, что денежные средства принадлежат ему по праву и получены не от уголовно наказуемой деятельности. Поэтому стоит аккуратнее решать вопросы с крупными переводами, предупреждает он.

Неприятными бывают моменты с тем, что банкомат может взять комиссию или просто "зажевать" карту. И в том, и в другом случае решение проблемы может затянуться на несколько дней – в первом случае на оспаривание операции, как сейчас часто происходит с опцией "стягивания", во втором – на "выемку" карты из банкомата.

"Со "стягиванием" связана еще одна неприятная опция – изменения тарифов, которые клиент мог не заметить. К примеру, уведомление отправили в приложении или письмо на электронной почте попало в спам. В результате клиент банка вместе со списанием средств по переводу обнаруживает взятую банком комиссию, которая доходит до 2% от суммы перевода", — поясняет эксперт.

Нужно быть аккуратнее с овердрафтом, потому что по сути это краткосрочный кредит на дебетовой карте, а в ряде банков комиссия по нему списывается ежедневно. Также, по словам финансиста, его нужно достаточно оперативно закрывать – чем меньше одобренная сумма, тем меньше период, в который дебетовая карта может быть в минусе.

"Рекомендации по любым банковским продуктам просты – нужно внимательно читать договор на обслуживание и не стесняться задавать вопросы, если какие-то из пунктов непонятны. Также стоит подбирать оптимальные недорогие тарифы и помнить про комиссионные вознаграждения по этим тарифным планам", — заключил эксперт.