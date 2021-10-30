МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило предоставление субсидии из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на восстановление предпринимательской деятельности. Правительство одобрило субсидии бизнесу из-за нерабочих дней

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Добавляется, что в связи с ухудшением ситуации в экономике в результате распространения COVID-19 и установления нерабочих дней в октябре-ноябре президентом России Владимиром Путиным поддержано предложение правительства о продлении программы льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0). Проектом акта обеспечивается выделение соответствующих финансовых ресурсов.

Льготные кредиты под 3% будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также созданному с 1 июля 2020 года малому и среднему бизнесу.

Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%, выполнение условия будет контролироваться через данные ФНС.

Предполагается, что кредиты размером до 300 миллионов рублей с госгарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых шести месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.