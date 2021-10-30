Правительство одобрил компенсацию банкам, поддерживающим предпринимателей
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Правительство России одобрило предоставление субсидии из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на восстановление предпринимательской деятельности.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Добавляется, что в связи с ухудшением ситуации в экономике в результате распространения COVID-19 и установления нерабочих дней в октябре-ноябре президентом России Владимиром Путиным поддержано предложение правительства о продлении программы льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0). Проектом акта обеспечивается выделение соответствующих финансовых ресурсов.
Льготные кредиты под 3% будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также созданному с 1 июля 2020 года малому и среднему бизнесу.
Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%, выполнение условия будет контролироваться через данные ФНС.
Предполагается, что кредиты размером до 300 миллионов рублей с госгарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых шести месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.
https://1prime.ru/banks/20211030/835078367.html