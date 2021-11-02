МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Вы можете заменить банковскую карту, не дожидаясь истечения срока действия. Но даже если это уже произошло, алгоритм действий останется тот же: нужно подать заявку в свой банк на перевыпуск карты. Обычно это легко сделать онлайн – в мобильном приложении или интернет-банке. После этого банку потребуется время на выпуск именного пластика, и через пару дней ваша новая карта поступит в отделение, где вы сможете ее получить. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.

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Эксперт напоминает, что номер вашего счета при этом не меняется, но меняются реквизиты самой карты. И если она была привязана в приложениях, например, для оплаты продуктов или такси, то эти данные нужно будет обновить.

Также новую карту нужно привязать в мобильных кошельках для бесконтактной оплаты с помощью NFC.

"Старую пластиковую карту можно разрезать на части, чтобы нельзя было использовать чип или ваши личные данные, и сдать этот пластик в переработку", — советует Матвеев.

Другой способ – это выпустить цифровую дебетовую карту. Она будет готова к использованию сразу, но откроется к новому счету с новыми реквизитами. Такую карту можно привязать к приложениям и кошелькам, как и любую другую. Ее главное преимущество – моментальность. Полные реквизиты доступны вам в приложении. При этом использовать ее можно и в банкоматах.

"Если цифровая карта привязана к кошельку, вы можете приложить телефон к банкомату, ввести пин-код и использовать ее для снятия или пополнения наличными", — говорит специалист.