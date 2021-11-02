Финансист Матвеев: просроченную банковскую карту можно моментально заменить цифровой дебетовой
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Вы можете заменить банковскую карту, не дожидаясь истечения срока действия. Но даже если это уже произошло, алгоритм действий останется тот же: нужно подать заявку в свой банк на перевыпуск карты. Обычно это легко сделать онлайн – в мобильном приложении или интернет-банке. После этого банку потребуется время на выпуск именного пластика, и через пару дней ваша новая карта поступит в отделение, где вы сможете ее получить. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.
Эксперт напоминает, что номер вашего счета при этом не меняется, но меняются реквизиты самой карты. И если она была привязана в приложениях, например, для оплаты продуктов или такси, то эти данные нужно будет обновить.
Также новую карту нужно привязать в мобильных кошельках для бесконтактной оплаты с помощью NFC.
"Старую пластиковую карту можно разрезать на части, чтобы нельзя было использовать чип или ваши личные данные, и сдать этот пластик в переработку", — советует Матвеев.
Другой способ – это выпустить цифровую дебетовую карту. Она будет готова к использованию сразу, но откроется к новому счету с новыми реквизитами. Такую карту можно привязать к приложениям и кошелькам, как и любую другую. Ее главное преимущество – моментальность. Полные реквизиты доступны вам в приложении. При этом использовать ее можно и в банкоматах.
"Если цифровая карта привязана к кошельку, вы можете приложить телефон к банкомату, ввести пин-код и использовать ее для снятия или пополнения наличными", — говорит специалист.
https://1prime.ru/banks/20211102/835088761.html