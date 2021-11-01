МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Безусловно, покупки за безналичный расчет в последние годы стали значительно более удобными, и постепенно наличные как средство платежей начинают терять свою актуальность. Вместе с тем, по-прежнему остается несколько направлений, в которых все-таки лучше рассчитываться физическими деньгами, рассказывает агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Объем наличной валюты в России достиг исторического максимума

По словам эксперта, при покупке товаров в интернете, равно как в любом магазине непродуктового ритейла, расчет за наличные – это упрощение процедуры возврата товара и возврата средств за него, и причина здесь принципиальной роли не играет – не подошел размер, заводской брак и т.д.

"Возврат должен быть оформлен в течение 14 дней после покупки, а средства должны быть возвращены в течение 10 дней. Однако при покупке за наличные обычно магазины возвращают деньги сразу после оформления акта возврата", — говорит экономист.

Множество небольших магазинов и продуктовых рынков до сих пор работает только за наличку, поскольку им так удобнее, в том числе и в плане закупки товаров и расчета с поставщиками. Но вместе с этим торговцы на рынках часто принимают платежи на свои карты, что может в моменте негативно отразиться на покупателе путем блокировки карты или лишних вопросов от банка о причинах того или иного перевода, так как за день через одну палатку могут пройти тысячи людей с примерно одинаковыми суммами переводов, отмечает Переславский. СМИ рассказало о влиянии пандемии на популярность наличных денег

Когда люди едут за границу, то они, как правило, снимают наличные. Сейчас история чуть проще – достаточно открыть счет в валюте страны поездки и конвертировать рубли или другую валюту, которой отдыхающий планирует рассчитываться. "Но, во-первых, иногда туристы забывают предупреждать банк об отъезде, и карта может оказаться заблокированной, во-вторых, конвертация бывает невыгодной, если держатель карты меняет деньги не через биржу, а через банк. Поэтому с этой стороны, равно как и из-за возможности потерять портмоне или просто карту, лучше всегда иметь с собой определенный запас наличных", — предупреждает эксперт.