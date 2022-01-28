МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Рост кредитования россиян в 2021 году составил максимум с 2012 года — 23,2%, компаний — максимум с 2015 года, 11,7%, при этом за декабрь розничный портфель вырос на 1,6%, корпоративный — на 1,2%, говорится в материалах Банка России. Центробанк не видит рисков перегрева рынка ипотеки

Согласно данным ЦБ, темпы роста кредитов россиянам в 2012 году составили 39,4%, при этом в 2018 году они были близки к уровню прошлого года — 22,8%. В 2015 году темпы роста кредитования юрлиц составили 12,7%. За 2021 год рост составил 11,7%.

"Корпоративный кредитный портфель в декабре вырос на значительные 639 миллиарда рублей (+1,2%) — гораздо сильнее, чем в ноябре (+0,6%). При этом существенная часть прироста пришлась на компании из нефтегазовой и телекоммуникационной отраслей", — говорится в материалах Банка России. При этом в декабре портфель кредитов, выданных физлицам, вырос на 1,6%.

Рост ипотеки в декабре ускорился до 3,2%, с учетом секьюритизации он составил 2,7%, что стало рекордным месячным темпом в 2021 году, пояснил регулятор. По итогам прошлого года рост ипотечного портфеля с корректировкой на секьюритизацию превысил 30% — это выше чем по результатам 2020 года (около 25%). "Мы не видим высоких рисков перегрева, так как, по нашим ожиданиям, в среднесрочном прогнозе выдачи снизятся до более умеренных уровней, ввиду роста ипотечных ставок", — отметили в ЦБ.

Потребительское кредитование в декабре, по предварительным данным, незначительно выросло (до 2,1% с 1,6% в ноябре). С корректировкой на продажи и списания проблемных кредитов прирост составил около 0,9% — это ниже среднемесячных темпов и также свидетельствует о замедлении, кроме того, потребкредитование сдерживали введенные ранее макропруденциальные меры и рост стоимости кредитов, обратили внимание в сообщении.

Рост необеспеченного потребительского кредитования в России в 2021 году ускорился до 20,1% с 8,8% годом ранее, говорится в материалах ЦБ. В 2022 году темпы роста составят 15-16% из-за охлаждения рынка, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. Российские банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 триллиона рублей

"Годовой темп роста потребительского кредитования составил 20,1%, что значительно выше, чем в 2020 году (8,8%)", — пишет регулятор.

При этом в 2022 году ЦБ ожидает некоторого охлаждения рынка потребительского кредитования. Причинами станут рост ставок и действие макропруденциальных мер, включая планирующееся с июля 2022 года введение лимитов, ограничивающих долю выдаваемых рискованных потребительских кредитов.

"По году ждем, что темпы роста необеспеченного потребительского кредитования будут ниже — в пределах 15-16%", — отметил Данилов на пресс-конференции.